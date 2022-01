Vacina da gripe pode ajudar na prevenção do perigoso H1N1

Para quem não foi infectado por vírus respiratório nos últimos dias e não se imunizou contra a Influenza em 2021, ainda dá tempo de se vacinar para ficar livre da gripe que tem provocado grande procura por atendimento médico nas redes pública e privada em Minas. Ainda há doses nos postos de saúde de Belo Horizonte e em alguns laboratórios particulares.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacina contra a gripe permanece disponível nos 152 Centros de Saúde do município, tanto para os grupos prioritários, quanto para a população em geral.

“Podem ocorrer faltas pontuais. Quando isso acontece, as unidades fazem remanejamento de doses para reabastecimento dos estoques. A vacina que está sendo aplicada faz parte da campanha de vacinação contra a Gripe de 2021, que foi iniciada em abril”, disse a pasta por nota, acrescentando que a cobertura vacinal contra a Influenza está em cerca de 75%. A secretaria, porém, não informa quantas doses ainda estão disponíveis.

Já na rede particular, nem todas as clínicas e laboratórios contam com doses em estoque. Em várias empresas, as vacinas restantes venceram no dia 31 de dezembro. Mas um dos fornecedores para o mercado privado entregou doses com validade para março. Por isso, é bom ligar antes para saber se a clínica ainda conta com vacinas quadrivalente para Influenza.

O coordenador do InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marcelo Gomes, explica que a atual vacina disponível no mercado não oferece grande imunidade para a nova cepado H3N2 chamada de Darwin, mas pode ser uma importante aliada no controle da doença para os próximos meses.

“A vacina não é boa o suficiente para a nova cepa porque o imunizante contém uma outra cepa do H3N2 e elas não são suficientemente compatíveis. Mas a vacina ajuda no controle do H1N1, impedindo que ela não volte com força, não consiga ganhar terreno”, afirma Gomes, reforçando que a H1N1 é um subtipo do Influenza tradicionalmente mais perigoso.

O Instituto Butantan já começou a preparar a nova vacina contra a gripe que será distribuída na rede pública a partir de março. Ela vai conter a cepa Darwin.

Procura na rede privada foi intensa em dezembro

A chegada de um novo vírus da gripe fez com que muita gente corresse até os laboratórios particulares no final de 2021 para garantir uma versão tetravalente da vacina (com quatro cepas, enquanto a que o Butantan desenvolveu para a rede pública tem três). No Hermes Pardini, por exemplo, houve um aumento de 48% na procura pela vacina em dezembro, em relação ao mês anterior. Na rede da Drogaria Araujo, no fim do ano, o imunizante foi oferecido a R$ 10, preço que zerou o estoque. No Lustosa, a procura teve um crescimento acima de 1.800% em dezembro, em relação ao mês anterior.

Na Vacsim, clínica especializada em vacinação, houve um aumento significativo na busca pelo imunizante para a prevenção de Influenza. Foram 2.000 doses somente no mês de dezembro. “Agora temos que aguardar a vacina de 2022 que já terá em sua composição a nova mutação de nome H3N2 Darwin”, afirma Paula Távora, responsável médica pela empresa.

Fonte: O Tempo