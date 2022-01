A busca pelo treinador, estrangeiro, continua no Atlético

Não tem como deixar de comentar a grande indefinição em relação ao técnico do Atlético para 2022. É impressionante como o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil fica neste início de ano gerando especulações por todos os lados no mercado do futebol. Digo isso porque a saída de Cuca pegou a diretoria de surpresa, a intenção do clube era manter o projeto vitorioso para conquistar mais títulos neste ano sob o comando daquele que foi também o treinador campeão da Copa Libertadores de 2013. Agora com a saída de Cuca uma coisa é certa: o Galo quer um treinador estrangeiro para retomar o projeto. Jorge Jesus é passado, o Galo já desistiu de contratar o treinador português, vitorioso no Flamengo e que não parece ter demonstrado interesse em voltar ao Brasil. Aliás, Jorge Jesus deve estar sonhando também em assumir alguma seleção para a Copa do Mundo. Então é passado no Galo. Quem pode chegar? Crespo, Coudet, técnicos argentinos? Estão no foco do Galo. Outros nomes são falados. Vamos aguardar. Um abraço!

Fonte: O Tempo