Acidente na MG-050 deixa três feridos e interdita rodovia, em Mateus Leme

Três pessoas ficaram feridas, sendo duas presas às ferragens, após um acidente na rodovia MG-050, em Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima estava consciente e já fora do veículo. Os motoristas do carro estavam presos às ferragens, um deles consciente e o outro inconsciente. O helicóptero do Corpo de Bombeiros se deslocou para o local para atendimento às vítimas.

Os carros bateram frontalmente e um deles chegou a pegar fogo. O acidente ocorreu por volta de 13h, o trânsito está parcialmente interrompido e lento na rodovia.

As causas e a dinâmica do acidente ainda serão apuradas.

Fonte: O Tempo