América anuncia zagueiro Conti, primeira contratação para 2022

O América anunciou, nesta quinta-feira (6), a primeira contratação para a temporada de 2022. O zagueiro Germán Conti, de 27 anos, chega por empréstimo junto ao Benfica até o fim do ano com opção de compra após o período.

Revelado pelo Colón-ARG, Conti foi adquirido pelo Benfica em 2019. O defensor se destaca pela força no jogo aéreo, e foi líder de interceptações na Série A do Brasileiro, com 59, segundo dados do site de estatísticas Sofascore.

Conti estava no Bahia, onde disputou a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa do Nordeste. Chegou ao clube em março de 2021, e atuou em 45 jogos e marcou. Ficou marcado por converter o pênalti que deu ao Bahia o título da Copa do Nordeste sobre o Ceará.

Ficha técnica

Nome: Germán Andrés Conti

Data de nascimento: 03/06/1994

Local de nascimento: Santa Fe, Argentina

Idade: 27

Altura: 1,93 m

Nacionalidade: Argentina

Posição: Zagueiro Central

Clubes anteriores: Colón-ARG, Benfica-POR, Atlas-MEX e Bahia-BRA

