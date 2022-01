Atlético: novo treinador deverá ser contratado até a próxima semana

Diante das especulação em relação ao novo treinador do Atlético, o clube resolveu se pronunciar oficialmente. Em comunicado, o Galo afirmou que até o fim da próxima semana o time terá um comandante.

Veja abaixo comunicado do Galo na íntegra:

A fim de tranquilizar a Massa Atleticana, e diante das inúmeras especulações sobre o novo comandante da equipe campeã brasileira e da Copa do Brasil, o Atlético esclarece que a diretoria está trabalhando incansavelmente para buscar um profissional que esteja à altura do projeto do Clube, de estar entre os mais vencedores da América Latina, nos próximos anos.

Dentro de um processo criterioso e responsável, e que tem seu rito (que não é rápido), o objetivo final é ter treinador e elenco protagonistas em 2022, assim como ocorreu em 2021. “Esse é um princípio do qual não abrimos mão”, afirma o presidente Sérgio Coelho. “Por isso, faz-se necessário que sejamos perfeccionistas neste processo seletivo, para minimizar chances de erro”.

As negociações têm tido participação direta do presidente Sérgio Coelho; do diretor de futebol Rodrigo Caetano; e de 3 dos 4R’s: Renato Salvador, Rafael Menin e Ricardo Guimarães, todos membros do órgão colegiado que participa do processo de cogestão do Clube.

Esse grupo tem feito inúmeras entrevistas com possíveis treinadores e pontuado alguns valores, entre os quais o do respeito à comissão técnica permanente do Galo, que inclui médicos, fisioterapeutas e fisiologistas; analistas de desempenho, treinadores de goleiro e preparadores físicos.

“Estamos trabalhando incansavelmente”, diz Rodrigo Caetano. “Não paramos um dia sequer, desde a saída do Cuca”.

O vice-presidente José Murilo Procópio também acompanha o processo. Em relação ao elenco e possíveis reposições, o trabalho não parou, embora a prioridade neste momento esteja voltada para a busca do comandante técnico.

Até o final da próxima semana, o Atlético deverá ter boas novas para a torcida mais apaixonada e engajada do Brasil. Vamos juntos, Massa!



Fonte: O Tempo