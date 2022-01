‘BBB 22’: Paulo Vieira estreia quadro no reality

Enquanto a esperada lista dos participantes do “Big Brother Brasil 22” não sai, os fãs do programa estão se contentando com as novidades que a Globo começou a divulgar sobre a nova edição. Líder com mais privilégios, festa do líder mais turbinada, paredão “bate e volta” e um novo botão foram alguns dos spoilers já adiantados pelo novo apresentador do “BBB 22”, Tadeu Schmidt.

Outra boa nova da casa mais vigiada do Brasil é a estreia de Dani Calabresa, que passa a comandar o quadro de humor “CAT BBB”, no lugar de Rafael Portugal. Ana Clara Lima segue no comando do “BBB: A Eliminação”, e se junta a Bruno de Lucca no “Rede BBB”, exibido no Multishow.

Mas nesta quinta-feira (6), o jornal O Globo adiantou mais uma novidade: Paulo Vieira, que arrasou no último domingo (2) durante a premiação “Melhores do Ano”, no “Domingão com Huck” vai ganhar um quadro no programa. Vai se chamar “Big Terapia”. Nele, Vieira “analisará” os participantes da casa. A direção do programa deu carta branca para ele falar sobre o que quiser. Com certeza, deve arrancar boas risadas.

Fonte: O Tempo