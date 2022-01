BH já registra 19 mil atendimentos a casos suspeitos de Covid nesta semana

A semana nem acabou e Belo Horizonte já registra 19.246 atendimentos com CIDs de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com suspeita de Covid, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (6). Este é o segundo maior número de atendimentos com esse perfil desde o início da pandemia. O recorde foi registrado na semana 11 de 2021 (14 a 20 de março), início do maior pico de Covid no país.

Após um período de estabilidade no segundo semestre de 2021, o número de atendimentos para pacientes com doenças respiratórias cresceu vertiginosamente na segunda quinzena de dezembro. Foram 8.601 notificações na penúltima semana do ano e 17.614 na última – um crescimento acima de 104,8%.

Os números refletem o que a população já viu nos pronto-atendimentos das redes públicas e privadas de Belo Horizonte, que estão lotados desde a última quinzena de dezembro. E como muitos profissionais de saúde estão testando positivo para Covid nos últimos dias, as equipes acabam ficando incompletas.

No fim do ano, houve um crescimento significativo na taxa de positividade nos exames feitos para o Sars-Cov-2 (somente no Hermes Pardini, a taxa subiu de 7% para 22% em uma semana). E além de pacientes positivados para a Covid buscando atendimento, ainda há um grande número de pessoas com sintomas compatíveis para a Influenza A/H3N2, vírus que circula intensamente pelo país. Para diferenciar as duas doenças, todos os pacientes da rede pública estão sendo testados para Covid via exame de antígeno.

Fonte: O Tempo