BMW apresenta carro que muda de cor com apenas um toque no botão; vídeo

A BMW apresentou, nessa quarta-feira (5), durante CES 2022 (Consumer Electronics Show), uma tecnologia que permite que carros mudem de cor quase que instantaneamente.

Para fazer isso, a empresa usou a digitalização (similar a do papel eletrônico de livros digitais), que foi demonstrada em um versão do BMW iX.

Segundo a BMW, a superfície do modelo conta com milhões de microcápsulas com pigmentos brancos e pretos. Ao tocar um botão, é acionado um campo elétrico e, assim, escolhe-se a cor, já que os pigmentos brancos têm carga negativa, enquanto os pretos possuem carga positiva.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY

— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022