Chuva em BH: Defesa Civil fecha vias por risco de transbordamento

Diante da forte chuva que atingiu Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (6), a Defesa Civil da capital precisou interditar preventivamente vias em dois pontos diferentes, devido ao risco de transbordamento dos córregos Leitão e dos Piteiras.

Por volta das 17h, no bairro Cidade Jardim, na região Centro-Sul, o órgão decidiu bloquear o trânsito no cruzamento da rua Joaquim Murtinho com a avenida Prudente de Morais. Cerca de 30 minutos depois, a via acabou liberada, mas o órgão recomendou a permanência das equipes operacionais no local.

No mesmo horário, a Defesa Civil também decidiu interditar o cruzamento das avenidas Silva Lobo e Barão Homem de Melo, no Alto Barroca, na regional Oeste de BH. Entretanto, poucos minutos depois, o trânsito foi liberado. Equipes seguem no ponto preventivamente.

Atualizada às 17h36

Fonte: O Tempo