Cine Santa Tereza exibe filmes que discutem a temática do deslocamento

O Cine Santa Tereza (rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza) recebe até o dia 30 de janeiro, a mostra “À Deriva: Errâncias e Travessias no Cinema Brasileiro”, que exibe filmes nacionais voltados para o tema do deslocamento espacial.

Totalmente gratuita, a programação tem como foco produções envolvendo personagens que se deslocam por diferentes cidades e regiões e que fazem da estrada e do movimento um dos focos centrais de suas narrativas.

As sessões acontecem de quarta a domingo, sempre às 19h e têm entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site oficial do espaço cultural.

Ao todo, serão exibidos dez longas-metragens produzidos por cineastas de diferentes épocas, movimentos e estilos. Entre os destaques estão clássicos como “O Pagador de Promessas” (1962), de Anselmo Duarte, ganhador da Palma de Ouro em Cannes, e “Deus e o Diabo na terra do Sol” (1964), de Glauber Rocha, considerado um dos marcos do chamado Cinema Novo.

A agenda conta ainda com obras importantes do cinema brasileiro contemporâneo como “Serras da Desordem” (2006), de Andrea Tonacci, e “Terra Estrangeira” (1996), dos cineastas Daniela Thomas e Walter Salles.

A programação completa da mostra pode ser acessadas pelo site pbh.gov.br/cinesantatereza.

Fonte: O Tempo