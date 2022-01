Copinha: goleiro Tomate se emociona e ganha chance no Galo

Depois de ir às lágrimas e assistir do banco de reservas a vitória do Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o goleiro Tomate teve um motivo para sorrir. O jogador do Andirá recebeu um convite do alvinegro para passar por um período de testes na Cidade do Galo.

O #Galo convidou o goleiro Tomate, do Andirá-AC, para um período de testes na Cidade do Galo, após a volta das férias do time sub-20, em março. O choro do atleta ao ser substiuído no momento em que o Atlético teve um pênalti a seu favor causou forte comoção nas redes sociais. — Galo na Base (@GaloNaBase) January 6, 2022

Entenda a história

O goleiro era o destaque do Andirá durante a partida, segurando o empate sem gols, com apenas 10 jogadores em campo. Mas aos 18 minutos do segundo tempo, o Andirá cometeu pênalti, e o Tomate se preparou para mais uma cobrança. Porém, o técnico optou por trocar o goleiro, e colocar outro na meta para defender a penalidade.

Tomate se chateou com a estratégia do treinador, e deixou o campo às lágrimas. Assistiu no banco de reservas o Galo marcar o gol que deu a vitória ao time mineiro no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP). Após o jogo, o goleiro falou sobre a situação.

O goleiro Tomate, que vinha agarrando pra caramba, foi substituído na hora do pênalti e ficou DESOLADO. Aí o Rubens cobrou bem e abriu o placar: Andirá 0x1 Atlético-MG#Copinha2022 pic.twitter.com/dMaSFbc7Jh — Goleada Info (@goleada_info) January 5, 2022

“Passou mil coisas na minha cabeça. Infelizmente tive que abrir mão. Mas é na vontade do senhor. Eu brilhei por conta dele esta noite. É muito emocionante. A gente trabalha no dia a dia. É fruto da nossa batalha. Estamos com a terceira rodada para cumprir tabela, com humildade, cabeça erguida”, disse, em entrevista ao SporTV.

Tomate ainda contou a conversa que teve com o treinador. “Querendo ou não, o outro goleiro é novo. Tem que ser visto também. Foi no entendimento sobre isso. (O treinador) chegou a conversar, é um bom goleiro, meu parceiro de trabalho. O professor disse para mim que em alguns minutos iria colocar ele. Sai emocionado por conta da partida que fiz hoje”, concluiu.

A cena de Tomate sendo substituído chorando comoveu as redes sociais, e logo a história chegou no Atlético. O clube já havia enviado olheiros para a Copa São Paulo em busca de novas jóias para as categorias de base, e Tomate agora será observado no retorno das férias do time principal.

O goleiro Eduardo Filgueira da Silva, o conhecido Tomate, terá que se acostumar também com a fama. Em menos de 24 horas, o goleiro que tinha cerca de mil seguidores, viu esse número aumentar em mais de 330 mil, em seu Instagram. Por lá, ele agredeceu o apoio de todos. “Irei tirar um tempo para agradecer a cada um de vocês”, disse o jogador em um storie.

Apoio de atletas

O atacante Richarlison se solidarizou com o goleiro, e em uma das fotos no perfil de Tomate o ‘Pombo’ comentou: “Deus te abençoe Mlk (sic). Vc (sic) estava bem demais”, escreveu.

Fonte: O Tempo