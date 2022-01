Defesa Civil confirma passagem de tornado com ventos de 130 km/h em Timbó, SC

As fortes rajadas de vento que assolaram Timbó (SC), no Vale do Itajaí, entre a tarde e a noite de quarta-feira (5) foram ocasionadas por um tornado, informou a Defesa Civil do estado nesta quinta (6). Os ventos registrados na região superaram os 130 km/h.

Segundo nota técnica da Diretoria de Gestão de Risco, publicada pela Defesa Civil, “a passagem de uma frente fria pelo sul do Brasil, aliadas ao calor sazonal e a disponibilidade de umidade foram responsáveis pelo desenvolvimento de tempestades”.

Registro de um Tornado no município de Timbó no Médio Vale do Itajaí (provável F1/F2 na escala Fujita). Uma supercélula organizada pela aproximação de uma frente fria e as altas taxas de umidade do ar e intenso calor contribuindo no processo de convecção profunda. Scheuer/Couti pic.twitter.com/sSuyzC21e2 — Meteorologista Piter Scheuer (@Piter_Scheuer) January 6, 2022

“Esta condição atmosférica favoreceu o desenvolvimento de áreas de instabilidade que ocasionaram temporais acompanhados de chuva intensa, descargas elétricas (raios), rajadas de vento e nas regiões do centro leste catarinense e o destaque para a ocorrência de um tornado no Médio Vale do Itajaí”, diz o documento.

Fábio Melere, coordenador da Defesa Civil, informou que Bairro Fritz Lorenz (Industrial) foi um dos mais atingidos com o temporal. Além de quedas de árvores, foram registrados também destelhamentos e alagamentos em vários pontos da cidade. No entanto, a prefeitura informou que não houve nenhum caso de pessoas desabrigadas.

Na manhã desta quinta, equipes da Secretaria de Obras de Timbó foram até os locais afetados para realizar limpeza das vias. O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e a Defesa Civil de Santa Catarina também estão auxiliando na retomada.

Fonte: O Tempo