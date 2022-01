Dia de Reis Magos: entenda a tradição celebrada hoje pelos católicos

No dia 6 de janeiro, os católicos celebram o Dia de Reis. Os três Reis Magos (Gaspar, Baltazar e Melchior), são figuras que, de acordo com a tradição cristã, presentearam Jesus Cristo logo após o seu nascimento. Acredita-se que eles saíram do Oriente em busca do rei dos judeus e, com isso, seguiram uma estrela que os guiou para Belém. Eles tinham como intuito entregar presentes – ouro, incenso e mirra – e venerá-lo em sua pequenez.

O ouro representa a realeza, pois os Magos procuravam o rei dos judeus; o incenso representa a fé, simbolizando a oração que chega a Deus; a mirra, uma resina usada como remédio, de sabor amargo, indicava o sofrimento que Jesus teria que enfrentar.

A tradição de venerar os Reis Magos surgiu no século VIII, quando se tornaram santos pela Igreja Católica.

No Brasil, a festa começa logo no final de dezembro com a visita das casas pela Folia de Reis. A festa conta com música, dança, comidas típicas de cada região, apresentações teatrais e fantasias bem coloridas. Essa comemoração é tradicional em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás.

Nesta data, também se come o Bolo de Reis, guloseima que vem com uma coroa ou pequeno artefato. Diz-se que quem o encontra terá sorte – e também fica responsável pelo preparar o bolo no ano seguinte.

O dia 6 de janeiro marca também o fim dos festejos natalinos, por isso são desarmados os presépios e os demais enfeites das casas.

Em Belo Horizonte, a data foi escolhida neste ano para a desmontagem das tradicionais luzes de Natal da praça da Liberdade. A partir das 18h, um cortejo com Maurício Tizumba celebrará este dia.

