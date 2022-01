Dimara Oliveira desabafa sobre não renovação de Fábio: ‘respeitem a história’

A apresentadora da rádio Super 91,7 FM, Dimara Oliveira, fez um desabafo, nesta quinta-feira (6), sobre a condução do Cruzeiro nas negociações com o goleiro Fábio, que encerrou seu vínculo com o clube nesta quarta, após 17 anos.

Dimara usou o espaço do programa Super FC para comentar a notícia, que segundo ele já era esperada e sabida. “Eles não queriam renovar com o Fábio, porque existe uma questão de liderança (de grupo), que é aquela do que chega ‘novo’. Você está com um esquema novo, história nova de administrar futebol e quer começar tudo do nada. Quer ter uma limpeza da situação, para que você coloque seus critérios, escolhas”, explicou Dimara Oliveira.

A apresentadora ressaltou que não questiona a decisão da nova gestão, mas a forma como a situação foi exposta, e principalmente, a exposição de um ídolo do clube. “Mas sejam claros, sejam verdadeiros, sejam justos. Respeitem a história. O respeito à história significa: ‘olha, Fábio, infelizmente não tem como mesmo, não vamos conseguir, sei que você vai acabar indo pra justiça, vamos fazer uma homenagem’. Não ir caminhando com uma negociação para que o jogador se sinta menosprezado, diminuído”, ponderou.

Veja o desabafo completo:

Fonte: O Tempo