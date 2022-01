Esposa de Fábio chora em vídeo e diz: ‘difícil falar qualquer coisa’

A esposa de Fábio, Sandra, publicou um vídeo nas redes sociais em que está chorando ao lado do goleiro. A família do agora ex-goleiro do Cruzeiro ainda está abalada com a saída do ídolo da meta celeste. Fábio e a gestão de Ronaldo Fenômeno não chegaram a um acordo e o arqueiro deixa o clube estrelado.

“Obrigada por cada mensagem, cada manifestação de carinho, amigos, familiares, Nação Azul e outras torcida que tem enviado mensagem de força, muito obrigada. Nós estamos bem, difícil falar qualquer coisa agora. Amparados pela fé, pelo amor de Deus”, postou Sandra na mensagem junto ao vídeo, em que Fábio também aparece.

A esposa de Fábio, Sandra, publicou um vídeo nas redes sociais em que chora ao lado do goleiro. A família do agora ex-atleta do Cruzeiro segue abalada com a saída do ídolo do time. Sem acordo com a gestão de Ronaldo, o arqueiro deixou o clube estrelado nesta quarta (5). pic.twitter.com/R66uMk4iyN — O Tempo (@otempo) January 7, 2022

Durante toda essa quinta-feira (6), os torcedores do Cruzeiro protestaram contra a saída do ídolo do time. Na Toca da Raposa, na Pampulha, na sede do Barro Preto, na região Centro-Sul, e na praça Sete, no hipercentro, a China Azul se manifestou contra a definição da agora SAF Cruzeiro.

Fonte: O Tempo