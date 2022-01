Everson, do Galo, foi o atleta que mais atuou no mundo em 2021

O CIES Football Observatory (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esportes) divulgou nesta semana um ranking com os atletas que mais atuaram no ano passado. E quem foi o líder em 2021 foi o goleiro Everson, do Atlético, que foi o jogador que mais atuou em jogos de futebol no planeta.

De acordo com a pesquisa, Everson jogou 79 partidas em 2021 e ficou em campo por nada menos que 7.120 minutos. Outros dois jogadores do Galo, que venceu o Mineiro, o Brasileiro e Copa do Brasil em 2021, estão na lista: o zagueiro Junior Alonso é o primeiro jogador de linha, com 74 jogos e 6.661 minutos, e o volante Allan é o décimo, com 71 jogos e 5.757 minutos.

Ao todo, o Galo disputou 86 partidas em 2021, sendo que 11 ainda foram pelo Campeonato Brasileiro de 2020 e 75 pela temporada 2021, incluindo jogos do Campeonato Mineiro, da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Fonte: O Tempo