Fábio: a frieza da saída não condiz com uma história movida pela emoção

Uma empresa tem o direito de demitir um funcionário quando bem entender? Sim, sem dúvida. Que o futebol é uma grande empresa, uma máquina de fazer dinheiro, todos sabem, mas, em sua essência é movido pela paixão e as relações de idolatria sempre fizeram muita diferença. Movem milhões. Como os milhões de cruzeirenses, que ainda estão chocados com a saída de Fábio do clube. As manifestações em diversos pontos de Belo Horizonte, inclusive reforçadas por torcedores que não moram na capital, dão uma noção do que significa esse fim abrupto da história de Fábio com o Cruzeiro.

Apenas o fato de um jogador como Fábio sair do clube já seria uma notícia. Faltando meros 24 jogos para completar mil jogos pelo Cruzeiro, o impacto é maior ainda. Pensando institucionalmente, o que seria um ano de uma despedida marcante para o goleiro e com o clube arrecadando com o fato em si, com camisas, o eventual festivo jogo mil e todas as possibilidades que uma marca dessa proporciona, se transformou em uma saída fria e triste.

Repito: uma empresa tem todo o direito de dispensar um funcionário e o Cruzeiro poderia, sim, chegar a um acordo com o Fábio, fazer uma homenagem digna de um atleta que, mais do que os quase mil jogos, conquistou cinco títulos nacionais pelo clube. Prepararia um grande evento, uma comemoração que marcaria o 2022 do clube. Mas a declaração tímida, fria e rasa nas redes sociais não condiz com o tamanho do jogador.

Fábio se pronunciou antes, abriu a ferida e expôs toda a situação, constrangedora para um grande ídolo. Com isso, deixou incrédula e irritada a torcida, que viu seu ídolo sair e ficou sem uma explicação definitiva sobre essa situação e sobre os próximos passos que o clube pretende dar.

O camisa 1 tem uma dívida a receber e, agora, possivelmente, não estará tão disposto a negociar valores, como informou que fez em relação à redução dos valores de seus vencimentos. Pior: sem a sua presença no clube, a vida do sucessor será bem complicada. Já vai ter a natural cobrança, mas com o apoio do ídolo a situação seria mais tranquila. Não é uma transição qualquer – estamos falando de um jogador com quase 20 anos de clube.

Fábio sai, assim como sai uma figura importante para a identidade do clube em um momento de transformação do Cruzeiro, que fica sem sua maior referência em campo. Uma referência não só nos momentos bons, de títulos, mas importante e decisivo também nas épocas de vacas magras, como foram os dois últimos anos, quando evitou situações ainda piores. O clube perde uma liderança, não só técnica. Isso não tem dinheiro que pague.

