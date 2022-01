Fábio já esta deixando saudades

Alô, nação azul! Não diria que em 26 anos de cobertura do Cruzeiro Fábio tenha sido o melhor, mas, certamente, está entre os três maiores. Acho que um grande time, como diz uma famosa frase, ‘começa por um grande goleiro’. Nesse quesito, Fábio, mesmo aos 41 anos, ainda joga em grande nível. Além disso, é respeitado por todos da posição e adversário. Se a decisão é da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) ou do Ronaldo Fenômeno, esteja ela certa ou errada, somente o tempo para nos responder. No entanto, confesso minha surpresa, assim como da maioria dos torcedores, não apenas da Raposa. Não vale a pena crucificar ninguém agora por esta tomada de decisão do clube, mas Fábio já está deixando saudades.

Fonte: O Tempo