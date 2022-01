Forte chuva alaga ruas e interdita estradas no Sul de Minas

Os moradores de São Lourenço e Pouso Alto, ambas no Sul de Minas Gerais, acordaram com parte da cidade debaixo d’água nesta quinta-feira (6). Uma forte chuva alagou algumas regiões e derrubou árvores e barreiras, interditando rodovias e estradas rurais na região.

Em São Lourenço, algumas casas foram inundadas no início da manhã nas ruas José Fontes Romero e Otto Jorgow. Apesar do susto, segundo a Defesa Civil do Município, ninguém ficou desabrigado. Ainda segundo o órgão, algumas barreiras desabaram e fecharam estradas na região, mas, até a parte da tarde, todas já estavam liberadas.

Em Pouso Alto, o ribeirão que leva o nome do município subiu cerca de 2,3 metros e acabou invadindo a praça central da cidade. Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, Adriano Rangel, o alagamento teve início por volta das 7h30 e, às 15h, o nível da água já tinha baixado.

“Afetou alguns comércio, pois entrou água, mas graças a Deus não teve nenhum desalojado. O problema maior aqui foi nas estradas, onde caíram muitas barreiras. Na zona rural ainda temos umas cinco estradas interditadas e uma ponte que foi derrubada”, detalha.

Por conta das estradas rurais fechadas, a Prefeitura de Pouso Alto teme que os produtores de leite, uma das principais economias do município, sofra prejuízos. “Os caminhões não vão conseguir chegar e eles devem perder a produção. Mas acredito que até amanhã nós vamos conseguir normalizar a situação se a chuva parar, mas agora está chovendo aqui”, disse Rangel, com preocupação, no início da noite desta quinta.

Rodovias fechadas

Entre os locais afetados por quedas de barreiras está a BR-354, também na altura de Pouso Alto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia, que é caminho para o Rio de Janeiro, chegou a ficar totalmente interditada desde a manhã.

Equipes da corporação e do município conseguiram limpar a lama e remover as árvores da pista, liberando completamente a rodovia por volta das 14h20.

Além disso, a MG-158, que vai para o estado de São Paulo, também ficou interditada entre as cidades de Itanhandu e Passa Quatro por conta da queda de uma barreira. No local, segundo a Defesa Civil de São Lourenço, os carros menores estão passando por dentro de Passa Quatro, mas os veículos maiores estão retidos.

