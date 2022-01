Grupo Gerdau divulga lista de artistas selecionados no edital Arte em Aço

Criar esculturas de médio e grande porte que usem o aço como matéria-prima e sirvam para celebrar as riquezas minerais, a multiplicidade e a riqueza cultural de Minas Gerais. Este foi o tema que guiou o Arte em Aço Gerdau, edital que revelou nesta quinta-feira (6) os sete artistas que terão suas obras instaladas em espaços públicos como museus, centros culturais, praças e parques de municípios onde estão localizadas as principais operações da empresa siderúrgica no Estado.

Por meio do edital foram selecionadas propostas culturais, na área de artes visuais, com valor de até R$ 265 mil, em recursos próprios e incentivados por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais (LEIC-MG).

Feitos com o intuito de celebrar o tricentenário mineiro e os 120 anos da Gerdau, os projetos selecionados foram produzidos pelos artistas Giovani Fantauzzi, Guilherme Marques, Ricardo Cristofaro, Hamilton Ferreira, Bel Diniz, João Diniz e Sérgio Machado.

As propostas foram escolhidas por uma comissão curatorial formada por especialistas e profissionais de extenso conhecimento sobre a temática da iniciativa.

“Esse edital tem o intuito de reconhecer e incentivar manifestações artísticas que reforcem a riqueza cultural do Estado”, explica o diretor do Grupo Gerdau, Wendel Gomes, que ressalta a importância de Minas Gerais para a trajetória da empresa que é hoje a maior produtora de aço do Brasil.

“Queremos presentear as cidades com essas esculturas, impactar as pessoas, ampliando o contato da população com a história de Minas Gerais por meio da arte”, conclui.

Confira abaixo as regiões onde as obras de cada artista ficaram expostas e uma breve descrição dos trabalhos:

Belo Horizonte – “Escultura Arte em Aço (1)”, de Giovani Fantauzzi

Com a obra Escultura Arte em Aço, Fantauzzi foi buscar inspiração em um elemento tradicional de Minas Gerais, o ferro. Com cinco metros de altura, produzida em aço oxidado, a obra é concebida a partir de inúmeros tubos de aço que brotam do chão e desenham o espaço, geometricamente, formando um conjunto de simetria perfeita.

Congonhas e Itabirito – “Nossa Senhora da Piedade”, de Guilherme Marques

A obra da padroeira de Minas Gerais será feita em aço, com as representações de Nossa Senhora da Piedade e os Sagrados Corações de Maria e Jesus. O Sagrado Coração de Maria estará representado com sete espadas, simbolizando as sete dores de Maria. O de Jesus terá uma coroa de espinhos e chagas.

A criação da escultura em aço será realizada por meio da técnica de captura por escaneamento 3D de dois modelos humanos, que serão a base para a construção da obra. O objetivo é alcançar a proporcionalidade às medidas do corpo humano e suas características.

Conselheiro Lafaiete e Barão de Cocais – “Da terra brotam coisas”, de Ricardo Cristofaro e Hamilton Ferreira

A obra tem como referência as formas dos cristais de quartzo natural, a cor e a materialidade do minério de ferro, riquezas minerais que fazem parte da história e do desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A escultura é composta por três grandes estruturas executadas em tubos quadrados de aço.

Divinópolis – “Escultura (2)”, de Giovani Fantauzzi

Há mais de 30 anos, o premiado escultor Giovani Fantauzzi se dedica a criar obras em versões únicas, desde que entrou na Escola Guignard, em Belo Horizonte, tendo como mestres o próprio Alberto da Veiga Guignard, Franz Weissmann, José Amâncio de Carvalho e Amilcar de Castro, com quem trabalhou e se tornou grande amigo.

Uma característica marcante de Fantauzzi é trabalhar, exclusivamente, com aço oxidado, priorizando esculturas de médio e grande porte. Todo o processo do projeto, da concepção e criação do projeto executivo, à produção e montagem, é realizado pelo artista.

Ouro Branco e Três Marias – “Versilindro”, de Bel Diniz e João Diniz

A obra é uma instalação híbrida que une arquitetura, escultura, cenografia e poesia. A peça propõe uma experiência corporal e intelectual ao convidar o admirador à leitura e à reflexão em torno das mais de 200 estrofes distintas, em uma espécie de livro público e disponível a céu aberto.

Ouro Preto – “Pepita II” de Sérgio Machado

Esse projeto visa contribuir para o diálogo entre o público, a paisagem, a arquitetura e a história de Minas Gerais. Tem o objetivo de construir novos modelos de experiência estética e simbólica.

O aço e o mineral, nas mãos do artista Sérgio Machado, se transformam em esculturas. A escultura modifica o espaço e o campo de visão. O aço matéria bruta ganha elegância e leveza, e contrapõe-se e sustenta o elemento mineral – a pedra, desafiando a realidade física e o senso de gravidade.

Fonte: O Tempo