Luiza, da dupla com Maurílio, volta a cantar na web após morte do cantor

A cantora sertaneja Luiza, que fazia dupla com Maurílio, apareceu nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (6) cantando pela primeira vez após a morte do artista, em 29 de dezembro de 2021. No registro, ela canta a música “Onde Deus Possa Me Ouvir”, de Vander Lee.

“Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior para entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve para qualquer lugar onde Deus possa me ouvir”, diz o trecho que ela canta.

No último domingo (2), a cantora havia publicado uma carta emocionante em homenagem ao parceiro. “Pedi tanto para Deus te tirar com saúde dali, para eu te abraçar, te pedir desculpas pelas inúmeras vezes que descontei minha TPM em você, para sentir seu cheiro de roupa limpa com Invictus”, começou.

“Para sentar com você e um violão e cantar só aquelas, que a gente ama”. Ao longo do texto, ela conta que enquanto Maurílio estava internado conversou mentalmente com ele fazendo promessas. A cantora ainda diz que no dia que o artista morreu ela sabia a grande ligação que tinha com ele.

“Tamanha a nossa ligação que eu senti você comigo, seu cheiro, sua presença, ouvi sua voz, tudo foi louco para mim, e apesar de ter sido e estar sendo muito difícil, eu entendi muita coisa nesses últimos dias”. Por fim, ela afirmou que o artista irá ter muito orgulho dela e agradeceu por ele ter sido amigo, irmãos e um dos amores da vida dela.

Maurílio morreu no dia 29 de dezembro no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Ele estava internado desde o dia 20 na UTI de um hospital após sofrer três paradas cardíacas em decorrência de uma tromboembolia pulmonar. Antes disso, ele esteve internado cinco dias no Hospital Jardim América.

O músico vinha apresentando piora no quadro clínico desde a noite de 28 de dezembro. O último boletim, compartilhado pela assessoria de imprensa do músico, na manhã do dia 29, informou que ele seguia internado em estado grave, e tinha apresentado outra piora nas últimas 12 horas.

Durante a internação do cantor, Luiza e o perfil da dupla compartilharam o boletim médico do estado de saúde dele. Em uma das publicações, a cantora pediu orações para o amigo. “Não vamos desistir, nem desanimar, continuem orando, Deus está no comando e quem sabe de tudo é ele! Não vamos desanimar”, escreveu Luiza.

Fonte: O Tempo