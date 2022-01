Organizada do Cruzeiro marca protesto contra a saída do goleiro Fábio

A torcida organizada do Cruzeiro Máfia Azul prepara um protesto para a tarde desta quinta-feira (6), contra a saída do goleiro Fábio do time. Os atos vão ocorrer na Toca da Raposa II e na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte.

A manifestação no centro de treinamentos está prevista para às 13h, e mais tarde, às 17h, o grupo fará concentração na Praça 7. Na convocação, a organizada pede que os novos gestores do clube neste modelo de SAF voltem atrás na decisão da saída de Fábio, que ocorreu nesta quarta-feira.

A Torcida MÁFIA AZUL CRU-FIEL-FLORESTA vem por meio deste convocar todos os seus integrantes e demais cruzeirenses para um protesto amanhã, 06/01,

Em razão da permanência de um dos maiores atletas da história do nosso Clube.

Não esqueça de levar o seu foguete, sinalizador e bomba pic.twitter.com/rd5C4tXa04 — Máfia Azul (@mafiaazul77) January 6, 2022

Contrária à decisão

Nesta quarta-feira, após o comunicado do goleiro, a torcida organizada publicou em suas redes sociais uma carta onde demonstra a insatisfação com a demissão do goleiro, ídolo do clube. Veja a carta na íntegra:

A torcida está incrédula com a saída de Fábio!

Para um bom entendedor de futebol, é no mínimo idiotice com um misto de ingratidão!

Jogadores que sujaram nossa história, que viraram as costas no momento em que mais precisamos tiveram uma saída mais digna do que um atleta que desde sempre honrou nossas cores, nossa história como se fosse a sua própria!

Será mesmo que a SAF é o caminho pro futuro?!

O torcedor tem voz nesse processo?

O clube deve satisfação ao seu torcedor! Não e amanhã nem depois! E de imediato!!!

Fábio representa muito na história, mas também entrega tecnicamente. Se o planejamento e de forma sustentável qual é o empecilho se o jogador expôs que se adequa às novas condições do clube?

E aí será que mais uma vez teremos nossa voz calada!?

Ou o maior patrimônio do clube mais uma vez será ignorado?

Quanto vale realmente a paixão de uma nação pelo seu clube?!

Fonte: O Tempo