Pedro Lourenço critica gestão de Ronaldo em saída de Fábio: “faltou respeito”

Pedro Lourenço acredita que o Cruzeiro “faltou com respeito” ao goleiro Fábio. O patrocinador do clube, por meio do Supermercados BH, diz que a nova gestão, liderada por Ronaldo Fenômeno, ofereceu R$ 50 mil de salário ao atleta em um contrato de três meses.

Um áudio do empresário viralizou na tarde desta quinta-feira (6), dia seguinte à saída do veterano da Toca da Raposa II.

“Vou defender aqui o Fábio. É um ídolo nosso, da nossa torcida, um cara que está aí há 20 anos, ganhou títulos e nós devemos muito ao Fábio. Os caras oferecerem ao cara (Fábio) R$ 50 mil de salário e três meses de contrato? Eu acho que faltou respeito”, afirmou.

“Eu não vou comprar essa briga com o Ronaldo, ele que é o dono, que comprou o Cruzeiro, ele que… Mas eu acho que as pessoas merecem respeito. Tem que ter gratidão pelo que as pessoas fazem. E parece que essa turma do Ronaldo pegou o Cruzeiro foi para ganhar dinheiro, não quer saber de gratidão. Não se faz isso com um cara da categoria do Fábio. Essa é a minha opinião”, acrescentou.

O áudio de Pedrinho Lourenço, como o empresário é conhecido, circula em grupos de torcedores e conselheiros no WhatsApp desde o início da tarde desta quinta-feira. O responsável pela mensagem já confirmou a veracidade do áudio ao Super.FC.

Fonte: O Tempo