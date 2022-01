Quase 90% dos leitos de enfermaria em MG estão ocupados

A taxa de ocupação de leitos clínicos em Minas Gerais voltou a subir. Na terça-feira (4), o painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) indicava um percentual de 84,73%, mas nesta quinta-feira (6) passou para 89,44%. A situação é mais crítica nas macrorregiões Centro (onde está a região metropolitana de Belo Horizonte), Triângulo do Norte e Vale do Aço, com 100% das enfermarias ocupadas na rede pública. O percentual de pacientes com Covid é de 5,63%.

Confira a taxa de ocupação em cada uma das regiões:

Centro: 100%

Centro-Sul: 67,12%

Jequitinhonha: 74,95%

Leste: 97,38%

Leste do Sul: 73,75%

Nordeste: 78,86%

Noroeste: 68,68%

Norte: 90,17%

Oeste: 70,99%

Sudeste: 55,40%

Sul: 53,37%

Triângulo do Norte: 100%

Triângulo do Sul: 83,57%

Vale do Aço: 100%

Nas UTIs, a situação continua sob controle. A média estadual de ocupação de leitos é de 53,81%, mas já houve um crescimento no percentual de pacientes com Covid. Entre todos os leitos de terapia intensiva em uso no estado, 13,29% estão com pacientes com confirmação ou suspeita da doença. Há dois dias, a proporção era de 6,75%.

Importante ressaltar que esse crescimento de casos graves de pacientes com suspeita de Covid pode também estar relacionado à epidemia de Influenza, já que qualquer paciente com sintomas respiratórios é considerado suspeito para Sars-Cov-2.

Por nota, a SES-MG afirmou que segue avaliando o cenário epidemiológico e monitorando diariamente a ocupação dos leitos e demais indicadores relacionados a Covid-19, quando também é verificada a necessidade da manutenção dos leitos disponibilizados para atendimento da doença. Caso haja necessidade, novos leitos poderão ser remobilizados para o atendimento de pacientes.

“Desde o início da pandemia, o Governo de Minas adotou diversas ações no enfrentamento ao coronavírus. Entre elas está a ampliação em 108% no número de leitos de UTI, passando de 2.072 para 4.323 leitos. Já os leitos de enfermaria foram ampliados em 79%, passando de 11.625 para 20.833 leitos”, afirmou a pasta.

Fonte: O Tempo