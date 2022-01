Região Centro-Sul de BH registra 42 mm de chuva em intervalo de 3h

Em um intervalo de 3h na tarde desta quinta-feira (6), a região Centro-Sul de Belo Horizonte recebeu um total de 42,2 mm de chuva. O acumulado, registrado entre 14h30 e 17h30, corresponde a 12% de toda a precipitação esperada para o mês de janeiro.

De acordo com a Defesa Civil de BH, para se ter ideia, a segunda regional que registrou o maior volume de chuva neste intervalo foi a regional Leste, com 26,8 mm.

Com a chuva desta quinta, a região Centro-Sul já chegou a 56,7% da precipitação esperada para todo o mês de janeiro somente nos seis primeiros dias do ano. São 186,6 mm, enquanto a média climatológica do mês é de 329,1 mm.

Confira abaixo o acumulado de chuva nas nove regionais da capital mineira até as 18h desta quinta:

Barreiro: 122,2 (37,1%)

Centro Sul: 186,6 (56,7%)

Leste: 155,6 (47,3%)

Nordeste: 106,2 (32,3%)

Noroeste: 140,8 (42,8%)

Norte: 84,4 (25,6%)

Oeste: 133,0 (40,4%)

Pampulha: 102,6 (31,2%)

Venda Nova: 91,6 (27,8%)

Risco geológico

Se até as 16h desta quinta somente a região do Barreiro apresentava risco geológico moderado em decorrência das chuvas, a chuva desta tarde colocou outras duas regionais sob alerta.

A regional Leste está sob risco moderado, enquanto a Centro-Sul está sob alerta de risco geológico forte.

A recomendação da Defesa Civil é para que se tenha atenção com o grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidado com queda de muros, deslizamentos e desabamentos.⠀⠀

A Defesa Civil ainda alerta para os sinais de deslizamentos: trinca nas paredes; água empoçando no quintal; portas e janelas emperrando.

Fonte: O Tempo