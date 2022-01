‘Somos aquilo que desejamos’, declara papa em Dia de Reis

O papa Francisco presidiu, nesta quinta-feira (6), Dia de Reis, a Festa da Epifania, celebração da Santa Missa na Basílica de São Pedro. Na sua homilia, o pontífice falou sobre a viagem dos reis magos, declarados santos pela Igreja Católica, para encontrarem o menino Jesus.

“Como uma tela em branco que precisa de ser colorida. Um grande pintor, Van Gogh, escreveu que a necessidade de Deus o impelia a sair de noite para pintar as estrelas. Isto deve-se ao fato de Deus nos ter feito assim: empapados de desejo; orientados, como os Magos, para as estrelas. Podemos dizer, sem exagerar, que nós somos aquilo que desejamos. Porque são os desejos que ampliam o nosso olhar e impelem a vida mais além: além das barreiras do hábito, além duma vida limitada ao consumo, além duma fé repetitiva e cansada, além do medo de arriscar, de nos empenharmos pelos outros e pelo bem”, declarou em determinado momento.

No mesmo contexto, anteriormente Franscico lembrou que a inquietude levo os Reis Magos a irem ao encontro de Jesus. “Tinham ótimas desculpas para não partir: eram sábios e astrólogos, tinham fama e riqueza; de posse duma tal segurança cultural, social e económica, podiam acomodar-se no que tinham e sabiam, deixando-se estar tranquilos. Mas não; deixam-se inquietar por uma pergunta e um sinal: ‘Onde está Aquele que nasceu? Vimos despontar a sua estrela'”.

No Twitter, o papa ainda fez relações com a história e atualidade social, dizendo que “muitos herodes massacram pobres e inocentes”

Os Magos desafiam Herodes. Ensinam-nos que temos necessidade duma fé corajosa que não tenha medo de desafiar as lógicas obscuras do poder, tornando-se semente de justiça e fraternidade numa sociedade onde, ainda hoje, muitos “herodes” massacram pobres e inocentes. #Epifania — Papa Francisco (@Pontifex_pt) January 6, 2022

Ao final, o papa novamente falou da importância de não se deixar se tomar pela apatia. “Como os Magos, levantemos a cabeça, ouçamos o desejo do coração, sigamos a estrela que Deus faz brilhar sobre nós. E como indagadores inquietos, permaneçamos abertos às surpresas de Deus. Irmãos e irmãs, sonhemos, procuremos, adoremos”, declarou. (leia a homilia completa aqui).

Fonte: O Tempo