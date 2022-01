Telhado de estacionamento desaba sobre carros no bairro Santa Efigênia

Militares do Corpo de Bombeiros atuam, na noite desta quinta-feira (6), em um estacionamento no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte, onde parte do telhado do estabelecimento desabou e caiu sobre alguns dos veículos que estavam no local.

Ainda conforme a corporação, dentro de um dos veículos estava uma vítima, que acabou ficando presa pela estrutura. Ela foi retirada do carro sem qualquer ferimento.

Agora, os bombeiros continuam no local, que fica na rua Ulhôa Cintra, para fazer a remoção da estrutura que desabou.

