Torcedores do Cruzeiro tomam a praça Sete em protesto por saída de Fábio

O tempo instável que se apresenta no final da tarde desta quinta-feira (6) em Belo Horizonte não é suficiente para fazer com que torcedores do Cruzeiro arredem o pé da praça Sete. Eles vieram ao hipercentro da capital para protestar contra a saída do goleiro Fábio. A concentração teve início às 17h.

Policias Militares acompanham o ato e pedem que as pessoas não fechem o trânsito. Motoristas que passam de carro e motos buzinam em apoio os cruzeirenses. Passageiros dentro do ônibus se voltam a janela para acompanhar e apoiar o protesto.

Gritos de palavras de ordem deram o clima ao segundo protesto de torcedores do Cruzeiro, nesta quinta-feira (6), contra a saída do goleiro Fábio. Desta vez, a concentração aconteceu na Praça Sete, em Belo Horizonte. 🎥Flávio Tavares pic.twitter.com/PFWsi6JLDy — O Tempo (@otempo) January 6, 2022

Mais cedo, por volta das 13h, torcedores e organizadas se concentraram na porta da Toca da Raposa II na região da Pampulha.

Acompanhado dos dois filhos, um de 20 e o caçula de cinco, o motorista Adriano dos Santos Munhoz, 39, afirmou que após o SAF, esperava mais da diretoria e de Ronaldo Nazário.

“O Fábio é um dos nossos, um dos nossos maiores ídolos e tá sendo completamente desrespeitado. Eu esperava tudo, porque tínhamos a expectativa de engrenar, mas do jeito que o Ronaldo está tocando, está decepcionante”, criticou. ” Paulo André chegou aí só pra atrapalhar, porque ele nunca foi ninguém e agora está querendo nos trapalhar, desprezando nosso maior ídolo”, arrematou.

O garçom Leonardo Marques, 26, não se conforma. “É uma injustiça (a diretoria) não renovar com o Fábio. A torcida está aqui fazendo apelo para o Fábio estar de volta aos gramados, finalizar o que ele mais deseja: o acesso do Cruzeiro à Série A.”.

Marques pontuou que enquanto não houver explicações, a torcida não irá se calar. Ele disse que viu com otimismo a chegada da nova diretoria, mas que a máscara caiu diante do episódio com o arqueiro que mais defendeu a camisa do Cruzeiro.”Esperávamos um bom trabalho mas, diante do que foi pronunciado nas redes sociais com a não renovação do contrato do Fábio, já é um tiro no pé”, criticou. Para ele, e inadmissível o que houve.

