Torcida do Cruzeiro protesta contra a saída de Fábio na porta da Toca da Raposa

Foguetes, brados de torcida organizada, muito buzinaço e gritos de palavras de ordem deram o clima do protesto de torcedores do Cruzeiro em frente a Toca da Raposa II no bairro Garças, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta quinta-feira, 6.

O diretor de futebol do time Paulo André e Ronaldo Nazário foram os maiores alvos de xingamentos dos torcedores. Eles se mostraram indignados com a saída de um dos maiores ídolos da história do time, o goleiro Fábio, 41 anos.

Trabalhador autônomo, Fabiano Martins da Silva, 45, saiu do bairro Goiânia, na região Nordeste da capital, para comparecer à porta da Toca. Ele não aceitou a decisão dos dirigentes do time.”Esperávamos pelo menos uma diretoria que tivesse mais ombridade. Faltou respeito com o nosso maior ídolo. E o Fábio – 17 anos no Cruzeiro – fez muita coisa pelo clube. Se o timr hoje está numa série B, a gente ainda deve ao Fábio porque se ele não tivesse no time, estaríamos numa série C ou D, ou coisa pior”.

Depois de 976 partidas defendendo a meta da Raposa, Fábio anunciou nas redes sociais, nessa quarta-feira, 5, sua saída após 17 anos defendendo a Azul Celeste.”Não me deram a opção nem de receber dentro do teto, não me deram outra opção que não fosse finalizar minha vida no Cruzeiro ao final do Mineiro”, escreveu o ex-goleiro em carta aberta.

“Ô-ô-ô sem o Fábio não tem sócio-torcedor”, foram alguns brados dos torcedores em frente a Toca da Raposa II. O evento estava marcado para começar por volta das 13h. Viaturas da PMMG acompanha de longe o ato que segue pacífico.

Com a venda do Cruzeiro para o grupo de Ronaldo Fenômeno, tudo que havia sido combinado deixou de existir a partir do último 18 de dezembro, quando a negociação de 90% das ações do clube foi oficializada. Entre os acordos prévios, estava a renovação de contrato do arqueiro do Cruzeiro até dezembro 2022

Fonte: O Tempo