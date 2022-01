Tornado com ventos de até R$ 130 km/h causa estragos em Santa Catarina

Um tornado com ventos de até 130 km/h atingiu o município de Timbó, a cerca de 176 km de Florianópolis, entre a tarde e noite de quarta-feira (5). Casas e galpões foram destelhados. Baús para transporte de cargas em caminhões foram tombados.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, uma frente fria que passou pelo sul do país, combinada com o calor desta época do ano, causou o tornado. Outras cidades de Santa Catarina registraram chuva intensa, raios e rajadas de vento. Guabiruba, Brusque, Gaspar e Pomerode estão entre as atingidas.

A Defesa Civil informou nesta quinta (6) que ainda está apurando todos os danos causados pelo tornado em Timbó, assim como o número de moradores afetados.

Não há relatos sobre mortes ou ferimentos causados pelo tornado.

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (sem partido), postou um vídeo com imagens de Timbó e disse que será garantido o apoio necessário à população.

