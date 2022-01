Vídeo mostra homem ilhado em cima de carro após chuva forte em Rio Paranaíba, MG

Um homem ficou ilhado em cima do seu veículo após uma chuva forte causar o transbordamento do rio Paranaíba, na cidade de mesmo nome, no Alto Paranaíba de Minas Gerais, nesta quinta-feira (6).

Um vídeo que circula no WhatsApp mostra o homem em cima do carro enquanto a água cobre todo o veículo na zona rural de Rio Paranaíba. Há uma forte correnteza em cima de uma ponte.

Veja vídeo:

Nas imagens é possível ver que moradores locais se agarram a árvores e a cercas para socorrer o motorista. Ele foi resgatado sem ferimentos. O corpo de Bombeiros não precisou ser acionado.

De acordo com a prefeitura da cidade, a cheia do rio fez com que a zona rural ficasse sem energia elétrica por causa da queda de um poste e também ficasse sem abastecimento, já que houve um deslizamento de terra dentro da captação de água. A retomada do abastecimento deve ocorrer até esta sexta-feira (7).

Fonte: O Tempo