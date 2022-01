América adquire 60% dos direitos econômicos do zagueiro Lucas Kal

O América confirmou na manhã desta sexta-feira (7) a compra de 60% dos direitos econômicos de Lucas Kal junto ao São Paulo. Com isso, o zagueiro assina contrato em definitivo até o fim de junho de 2024.

A primeira passagem de Lucas Kal pelo América teve início em setembro de 2019, quando foi contratado para compor o elenco. Após se destacar na Série B, na temporada seguinte, iniciou como titular, mas pouco tempo depois, foi emprestado pelo São Paulo, detentor de seus direitos, para o Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal.

Depois de quase um ano em Portugal, o América repatriou o atleta, por empréstimo, em junho do ano passado. Sua reestreia aconteceu na partida contra o Juventude-RS, pela 6ª rodada da Série A. Contudo, ao ser escalado como volante no dia 29 de agosto, contra o Ceará-CE, pela 18ª rodada, um novo momento de Lucas Kal se iniciou no Coelho.

Da 18ª rodada em diante, o América construiu outra espetacular arrancada com a presença de Lucas Kal. O time saiu da vice-lanterna e encerrou o Brasileirão na oitava colocação, garantindo a permanência na primeira divisão e a inédita classificação para a Copa Libertadores. Nesse período, o zagueiro-volante participou de 19 das 21 partidas da campanha americana. Lucas Kal fechou o ano de 2021 com 20 atuações, 1 gol marcado e 4 assistências, sendo o vice-líder de assistências na temporada do Coelho.

