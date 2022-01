América anuncia contratação do meio-campo Índio Ramírez, ex-Bahia

O América anunciou nesta sexta-feira (7) a contratação do meio-campo Juan Pablo Ramírez Velásquez, o Índio Ramírez. O jogador disputou as últimas duas temporadas pelo Bahia, onde foi campeão da Copa do Nordeste, mas seus direitos pertencem ao Atlético Nacional-COL. O colombiano de 24 anos assina contrato com o Coelho até dezembro deste ano.

Ramírez coleciona passagens pelas seleções de base da Colômbia, tendo sido revelado pelo Atlético Nacional. Em seu primeiro clube profissional também participou da campanha do título da Copa Libertadores em 2016.

Confira a ficha

Nome: Juan Pablo Ramírez Velásquez

Data de nascimento: 23/11/1997

Local de nascimento: Rio Negro (Antioquia) – Colômbia

Altura: 1,82 m

Clubes: Leones-COL (até 2015; 2018), Atlético Nacional-COL (2015 a 2019), Deportivo Pasto-COL (2017), Atlético Bucaramanga-COL (2017 e 2020), Bahia-BA (2020 a 2021).

Principais títulos: Copa Libertadores (2016), Recopa Sul-Americana (2017), Copa do Nordeste (2021) e Copa Colômbia (2016 e 2018).

