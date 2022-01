BBB 22: Neon e xadrez vão marcar decoração da casa em 2022

A casa do Big Brother Brasil 22 terá decoração colorida, neons espalhados pelo ambiente e muito xadrez. É o que anuncia a Globo nesta sexta-feira (7), a dez dias do início da nova edição do reality.

A emissora não divulgou nenhuma foto das mudanças realizadas na casa que vai abrigar os confinados famosos e anônimos em 2022. Mas, segundo comunicado, as peças-chaves da nova temporada serão inspiradas no que fez sucesso nas décadas de 1970, 80 e 90, período anterior ao programa.

“Como adiantou o novo apresentador Tadeu Schmidt, a ‘era pré-BBB’ chega com tudo, dando oportunidade para quem nunca viveu os tempos em que o programa, que estreou em 2002, não existia, sentir um gostinho do que era tendência e moda no passado”, informa a nota da Globo.

Ainda segundo o comunicado, além da decoração, os temas dos monstros da edição também serão baseados nessa ideia.

“O público vai reconhecer itens típicos, presentes nas casas da avó, da mãe, e inspirados em filmes e programas de TV que marcaram época. Dos clássicos jogos de videogame, às máquinas jukebox e fliperama, do rock ao pop, tão emblemáticos: as tendências dominam a nova residência”, afirma a nota.

Fonte: O Tempo