Boicote às Olimpíadas de Pequim é ‘insulto’, diz Coreia do Norte

O boicote diplomático dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim por parte dos Estados Unidos e de alguns de seus aliados é um “insulto” ao espírito olímpico – disse a imprensa norte-coreana nesta sexta-feira (7).

De acordo com a agência oficial de notícias KCNA, as autoridades esportivas norte-coreanas enviaram uma carta a seus homólogos chineses, condenando o boicote de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido. Embora esteja prevista a participação dos atletas destes países no evento, não serão enviados representantes oficiais para Pequim.

Os Estados Unidos justificaram sua decisão pela situação humanitária na China.

“Os Estados Unidos e seus aliados disfarçam cada vez menos suas iniciativas contra a China para impedir o sucesso dos Jogos Olímpicos”, afirma a carta citada pela KCNA.

Esses atos são “um insulto ao espírito olímpico”, acrescenta o texto.

A Coreia do Norte foi o único país a ficar de fora das Olimpíadas de Tóquio no ano passado, oficialmente por medo do coronavírus. Como resposta, o Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu o país em setembro, e ele não poderá participar dos Jogos de Inverno de Pequim.

O COI explicou que Pyongyang rejeitou todas as suas propostas, incluindo o fornecimento de vacinas para os atletas, de modo que pudessem participar tranquilos da competição.

A carta enviada a Pequim descreve a ausência da Coreia do Norte como consequência da pandemia e da ação de “forças hostis”, sem citá-las e sem mencionar a sanção do COI.

