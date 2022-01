Capinópolis: Polícia Militar prende suspeito de furtos em Ipiaçu

Moto foi recuperada | Foto: PMMG

Capinópolis, Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem de 28 anos, suspeito de ser o autor de furtos em Ipiaçu. A prisão ocorreu na última terça-feira (04.jan.22), na zona rural de Capinópolis, quando o suspeito tentava fugir em uma motocicleta furtada.

Os furtos tiveram início na madrugada do dia 04 em uma padaria, instalada na Rua Duque de Caxias. O autor pulou o muro dos fundos — protegido por cacos de vidro— e entrou no estabelecimento. Segundo a PMMG, marcas de sangue ficaram no local. O autor levou moedas, algumas notas e um pequeno cofre da Associação Voluntária de Combate ao Câncer — utilizado para doação do troco.

Na mesma data, uma ocorrência de furto de uma motocicleta CG Fan Vermelha, placa de Capinópolis, e uma ocorrência de um furto de um veículo VW Gol, de cor preta, em Ipiaçu foram registradas.

Durante diligências, a PMMG recebeu informação de um VW Gol transitando na MG-226, de Ipiaçu à Capinópolis.

Os militares se deslocaram pela MG-226, quando avistaram um homem entrando na região do Sertãozinho — no município de Capinópolis. Ao ser abordado, foi identificado que se tratava de um velho conhecido da polícia na região, com uma ficha criminal que envolve furto, estelionato, ameaça e danos a terceiros. O homem tinha um corte na mão direita.

Com o suspeito foram encontrados R$12,85 — ele alegou que tinha mais, no entanto, utilizou para comprar drogas em Capinópolis.

O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado ao Pronto Atendimento da cidade de Capinópolis para averiguação de suas condições físicas — posteriormente, foi deixado à disposição da autoridade policial.

O veículo de passeio foi encontrado na Avenida 101 — nas proximidades da Escola Municipal Tancredo Neves.

O veículo de passeio foi encontrado na Avenida 101, em Capinópolis | Foto: PMMG

O dono da padaria furtada em Ipiaçu não soube informar aos policiais a quantia de dinheiro furtada.

O proprietário do VW Gol informou aos policiais que havia esquecido a chave dentro do veículo. A Polícia não soube informar se o homem de 28 anos tem envolvimento no furto do VW Gol ou se há outro(s) envolvido(s).

O caso será repassado à Polícia Civil.