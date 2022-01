‘Chapeuzinho Vermelho’ ganha versão musical na capital mineira

É um dos contos de fadas mais conhecidos de todos os tempos: Durante uma viagem à caminho da casa de sua avó doente, uma menina inocente é surpreendida e enganada por um lobo mau que quer devorá-la.

Contada, recontada e reescrita ao longo dos séculos, a clássica história “Chapeuzinho Vermelho” ganha agora versão musical na capital mineira. Com adaptação do grupo Copas Produções Artísticas e direção de Diego Benicá, o espetáculo faz curta temporada a partir deste sábado (8) no Teatro Nossa Senhora das Dores (Avenida Francisco Sales 77, no bairro Floresta).

A montagem marca o retorno da produtora aos palcos após um longo período de dois anos de hiato forçado por causa da pandemia da Covid-19.

“Para quem é apaixonado por teatro, esse tempo de isolamento foi muito difícil”, afirma o diretor Diego Benicá. “As crianças e adultos agora vão poder se divertir muito com nosso espetáculo novo, uma superprodução para compensar os dias longe do teatro”, acrescenta.

Apesar da retomada às apresentações presenciais, ele ressalta que todos os cuidados contra o contágio da doença estão sendo reforçados. “Sabemos que a pandemia não acabou e o maior espetáculo é a vida, mas estamos comprometidos e, de forma cautelosa e com as medidas de segurança impostas pelo Ministério da Saúde, vamos proporcionar diversão e entretenimento para o público que está carente de arte”, destaca Benicá.

Clássico eterno

Inspirada na obra de Charles Perrault, a peça conta a história de Chapéu Vermelho, uma garota que atravessa uma floresta para visitar sua avó doente, levando-lhe doces. A mãe recomenda que Chapeuzinho não faça desvios no caminho e não fale com estranhos, porém, ela encontra o Lobo Mau na floresta que a pergunta onde está indo, e a menina acaba contando.

Ao chegar na casa da avó, ela é recebida pelo Lobo disfarçado, que havia comido a avó. Antes que ele consiga devorar Chapeuzinho também, chega o caçador para resgatar a avó e proporcionar o final feliz da história.

Serviço

O quê: Musical infnatil “Chapeuzinho Vermelho”

Quando: De 8 de janeiro a 20 de fevereiro, nos sábados e domingos e sempre às 16h

Onde: No Teatro Nossa Senhora das Dores (Avenida Francisco Sales 77, bairro Floresta)

Quanto: Ingressos custam entre R$ 25 e R$ 50 e podem ser adquiridos no site Sympla ou nas bilheteria do teatro

Fonte: O Tempo