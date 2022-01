Cinco regionais de Belo Horizonte estão em alerta geológico até terça

A capital mineira tem cinco regionais sob alerta de risco geológico forte. De acordo com a Defesa Civil é recomendada a “atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos”, nas regionais Centro-Sul, Noroeste, Leste, Oeste e Barreiro até a próxima terça-feira (11).

No bairro Vila Leopoldina parte da estrutura de uma casa na rua Treze de Setembro, no bairro Vila Leonina, região Oeste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (7).

Além do desabamento de parte da estrutura, Belo Horizonte também registrou deslizamento de terra na rua Roma, próximo a avenida Raja Gabaglia, no bairro Santa Lúcia, região Oeste da capital. O trânsito está fechado no local.

Leia mais: Belo Horizonte deve registrar chuva com elevado volume de água nesta sexta.

Veja as orientações da Defesa Civil:

Recomendações:

⠀⠀⠀

⠀- Coloque calha no telhado da sua casa.

⠀- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

⠀- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

⠀- Não despeje esgoto nos barrancos.

⠀⠀

Sinais que deslizamentos podem acontecer:

⠀⠀

⠀- Trinca nas paredes.

⠀- Água empoçando no quintal.

⠀- Portas e janelas emperrando.

⠀- Rachaduras no solo.

⠀- Água minando da base do barranco.

⠀- Inclinação de poste ou árvores.

Fonte: O Tempo