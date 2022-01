COB apresenta uniformes para os Jogos Olímpicos de Inverno

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresentou nesta sexta-feira (7), os uniformes dos atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim. Os modelos, produzidos pela marca chinesa Peak Sports, fazem referência à identidade do país, destacando as cores da bandeira brasileira, principalmente nos agasalhos.

Cada atleta receberá em seu quarto na Vila Olímpica, ou em Yanqing ou em Zhangjiakou, uma mala de 18kg com 30 peças. As peças do enxoval serão: 1 mala; 1 mala de mão; 1 mochila, 1 cachecol; 1 touca; 3 pares de meia; 4 agasalhos; 1 capa de chuva; 3 calças; 2 calças de compressão; 4 camisas de compressão; 2 camisas de manga longa; 4 camisas; 2 shorts; e 1 tênis.

Os uniformes do Time Brasil prezam pelo conforto, pela qualidade e pela beleza. Os layouts fazem referência à identidade do país, destacando as cores da bandeira brasileira, principalmente nos agasalhos.

Fonte: O Tempo