Com bebê no colo, crianças pedem ajuda após verem mãe e padrasto serem mortos

Duas crianças de 4 e 7 anos presenciaram, na noite da última quinta-feira (6), o assassinato da mãe e do padrasto delas, de 28 e 22 anos, no povoado no Córrego do Japú, em Santana do Manhuaçu, na Zona da Mata. Os irmãos, que eram filhos somente da mulher, carregavam um bebê de apenas 5 meses, fruto do relacionamento das vítimas, quando pediram socorro aos vizinhos.

As informações da Polícia Militar (PM) indicam que a corporação foi acionada já no início da madrugada desta sexta-feira (7) por moradores do local. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram o casal já sem vida, com ferimentos provocados por uma arma de fogo, e encontraram perto dos corpos três cápsulas de calibre 12.

As testemunhas relataram que o crime teria ocorrido por volta das 22h, ainda conforme a PM, horário em que um veículo teria saído “fazendo muito barulho”. Apesar disso, a corporação ainda não tem informações sobre a possível autoria e motivação dos assassinatos.

Foram feitas buscas na região em busca dos suspeitos, mas, até esta sexta, ninguém havia sido preso. A PM pede ainda que a comunidade denuncie qualquer informação sobre os possíveis autores desse crime, pelo telefone 190 ou pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil (PC), pelo número 181.

