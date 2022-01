Covid: MPMG investiga médico que teria perdido plantões para atender particular

Um médico suspeito de burlar os plantões em um hospital, onde atendia pacientes graves com Covid-19, para realizar consultas no consultório particular entrou na mira do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Nesta semana, o órgão realizou uma operação para investigar o caso, que teria acontecido em Além Paraíba, região da Zona da Mata.

De acordo com com as apurações oficiais, “há indícios de suposta sobreposição de jornadas de trabalho por parte de um médico, entre os plantões atendidos no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do local e em seu consultório particular, situado nas dependências da própria entidade hospitalar”.

Para esclarecer o caso, o MPMG e a Polícia Militar cumpriram mandados de busca e apreensão no Hospital São Salvador e em dois consultórios médicos localizados no município. “O objetivo da operação é apurar a ocorrência de atividades ilícitas quanto ao tratamento inadequado conferido aos pacientes suspeitos ou com quadro confirmado de Covid-19 nas dependências do hospital”, informou o MPMG.

De acordo com a investigação, o médico atuou, a partir de julho de 2020, como plantonista do CTI do hospital e, ao mesmo tempo, atendeu a consultas particulares em seu consultório. Além do suspeito, um outro médico do hospital que teria tentado ocultar as irregularidades está sendo investigado.

Durante a operação, foram recolhidos documentos e materiais que possam constituir elementos de prova na investigação.

Interdição do CTI

Ainda, por solicitação do MPMG, a Vigilância Sanitária Estadual realizou na quinta-feira (6) inspeção em todos os setores do Hospital São Salvador para verificar se as escalas dos plantões médicos estavam sendo atendidas no momento da diligência.

O órgão deliberou pela interdição cautelar do CTI, já que foi constatada a ausência do médico intensivista responsável técnico da unidade no momento da visita e a falta de comprovação de comparecimento regular do mesmo à unidade.

A reportagem entrou em contato com o Hospital São Salvador, mas até a publicação desta matéria não havia tido retorno.

