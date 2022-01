Cruzeiro fica perto de anunciar empréstimo do volante Willian Oliveira

O Cruzeiro deve anunciar nas próximas horas a contratação do volante Willian Oliveira, do Ceará, por empréstimo até o fim de 2022. O clube chegou a um acordo a fim de buscar o jogador por 12 meses. Ele é um nome que agrada ao departamento de futebol cruzeirense.

O jogador já é esperado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com a equipe. Ele terá os seus salários pagos pelos mineiros.

Aos 28 anos, poderá assinar em definitivo com os mineiros até o fim de 2023. A sua contratação conta com o aval do técnico Paulo Pezzolano. O uruguaio chancelou a busca pelo meio-campista.

Bicampeão da Série B do Campeonato Brasileiro, Willian Oliveira venceu a competição pelo América-MG em 2017 e pela Chapecoense em 2020.

Ele é o terceiro reforço que será anunciado sob a gestão de Ronaldo Fenômeno. Antes dele, o clube já havia comunicado as aquisições do zagueiro Mateus Silva e do atacante Waguininho.

Fonte: O Tempo