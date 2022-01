Cruzeiro negocia com Vinícius Silvestre, do Palmeiras, para a vaga de Fábio

O Cruzeiro conversa com Vinícius Silvestre, goleiro do palmeiras, para a vaga de Fábio, que deixou o clube na última quarta-feira (5), após reunião com o departamento de futebol do clube.

O atleta de 27 anos é um nome que chama a atenção dos pares de Ronaldo Fenômeno e agrada ao técnico Paulo Pezzolano. As tratativas são feitas antes mesmo da decisão sobre a saída do atleta.

Hoje, Lucas França é a única opção da comissão técnica para a função. O jogador faz trabalhos na Toca da Raposa II ao lado do restante do elenco.

Jaílson é outro jogador que poderia reforçar o clube, mas não houve acordo entre as partes até o momento. O atleta de 40 anos não pretende fechar com os mineiros após a reação da torcida devido à saída de Fábio.

Fonte: O Tempo