Cruzeiro paga 13º e salários de dezembro de funcionários, time feminino e base

A nova gestão do Cruzeiro, liderada por Ronaldo Fenômeno, tenta colocar os salários em dia. O clube pagou vencimentos atrasados de funcionários administrativos, empregados do departamento de futebol com remunerações mais baixas, atletas do time feminino e jovens da base.

A diretoria colocou em dia as remunerações de dezembro e o 13º salários. Todas essas ações são feitas pela atual administração do clube, liderada por Ronaldo Fenômeno.

O departamento de comunicação explicou a situação: “O Cruzeiro comunica que nesta sexta-feira, quinto dia útil do mês de janeiro, o departamento financeiro efetuou todos os pagamentos relativos aos salários do mês de dezembro e 13º de 2021. Esse pagamento não é fruto de aporte financeiro recente e sim de ajuste de fluxo de caixa”.

O Cruzeiro encontra dificuldades para colocar essas contas em dia desde março de 2019, quando o clube era administrado pelo presidente Wagner Pires de Sá.

