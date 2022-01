Desabamento em BH: ‘Os vizinhos me acordaram com a parede caindo’

Primeiro foi a parede do quarto que caiu. Em seguida; a da sala em direção ao barranco do lote. O ajudante de marceneiro Alex Alves Nicoline, 46, estava dormindo quando tudo aconteceu. “Os vizinhos me acordaram com a parede caindo”, relata o morador do bairro Vila Leonina que perdeu sua casa na manhã desta sexta-feira, 7, em decorrência da forte chuva que atinge Belo Horizonte.

Marluce Balbino de Souza, cozinheira, vizinha da frente, que gritou o morador quando a casa começou a desabar. “Eu escutei um barulho: ‘Caiu um reboco! A casa da Alex está caindo’, comentei aqui com minha filha’”. Ela descreve que pouco tempo depois, as paredes vieram a baixo. “Escutei um barulhão, subiu um poeirão, chamei meus meninos e começamos a gritar pelo Alex: ‘saia daí que sua casa vai cair’”.

Alex descreve que, com orientação dos vizinhos, pulou a cerca da moradia e foi para rua com medo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O entulho chegou a ocupar parte da calçada e da rua 13 de Setembro. A Defesa Civil esteve no local e interditou imóvel. Existe risco de outros desabamentos. Alex morava sozinho.

Diante dessa situação, sem poder pegar seus pertences, Alex só está com a roupa do corpo e documentos. Para essa noite, vai dormir na casa do irmão e, nos próximos dias, vai para o abrigo público no bairro São Paulo.

Sem saber como fazer, ele vai ter que derrubar tudo e construir outra residência do zero. “Será preciso levantar um muro de arrimo”, observa Alex. Ele e os irmãos nasceram e cresceram na casa.

A moradia foi construída há 50 anos e ele herdou a casa da mãe. Segundo relato da irmã de Alex, Érica Alves Nicoline, 43, a construção já estava com rachaduras há pelo menos cinco anos. “A casa só não caiu antes, porque foi construído uma parede de sustentação há uns dez anos”, pontua. Ela Deus Graças à Deus que nada de pior aconteceu com o irmão.

Risco geológico

A capital mineira tem cinco regionais sob alerta de risco geológico forte. De acordo com a Defesa Civil é recomendada a “atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos”, nas regionais Centro-Sul, Noroeste, Leste, Oeste e Barreiro até a próxima terça-feira (11).

Veja as orientações da Defesa Civil:

Recomendações:

⠀- Coloque calha no telhado da sua casa.

⠀- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

⠀- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

⠀- Não despeje esgoto nos barrancos.

⠀⠀

Sinais que deslizamentos podem acontecer:

⠀- Trinca nas paredes.

⠀- Água empoçando no quintal.

⠀- Portas e janelas emperrando.

⠀- Rachaduras no solo.

⠀- Água minando da base do barranco.

⠀- Inclinação de poste ou árvores.

