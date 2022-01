Fim da novela: Galo rescinde contrato com atacante Diego Costa

A novela entre Atlético e o atacante Diego Costa chegou ao fim nesta sexta-feira (7). O clube acertou a rescisão contratual com o jogador, que tinha vínculo até o fim de 2022. Ele está livre no mercado para assinar com qualquer clube do futebol brasileiro ou do exterior.

A rescisão foi em comum acordo, e de forma amigável. “Foi uma saída amigável. As duas partes se interessaram por isso”, disse uma fonte à reportagem. A informação foi divulgada pelo repórter Vinicius Nicoletti, da ESPN, e confirmada pelo Super.FC.

Diego Costa tinha uma multa rescisória no valor de R$ 16 milhões, e não há impeditivos em caso de acerto do jogador com outra equipe. O acordo ainda não foi oficializado pelo clube, e ser assinado e publicado até a próxima segunda-feira (10).

Pelo Atlético, o atacante de 33 anos atuou em 19 jogos, marcou cinco gols e deu duas assistências na última temporada. Conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

