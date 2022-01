Homem dá golpe de R$ 150 mil em mulher e vai embora para Paris

Uma vida de viagens caras, luxo e muita ostentação. Esses eram os registros cotidianos que Jonathan Machado Lucas Nogueira, de 27 anos, fazia questão de postar nas redes, antes de ser investigado pela polícia. O homem é suspeito de oferecer vantagens financeiras a seus associados e, na verdade, aplicar golpes. Entre as vítimas, está a própria mulher de Jonathan. O prejuízo de Bárbara Dias, de 29, chega a R$ 150 mil. Estima-se que cem pessoas tenham sido prejudicadas. A estimativa é a de que o rombo ultrapasse R$ 4 milhões no total.

Caçada

Para atrair as vítimas, Nogueira se passava por um investidor e prestava consultorias financeiras. Para concluir o crime, ele pedia dinheiro aos “clientes” para realizar aplicações, que teriam retorno rápido. No entanto, os lucros nunca chegavam. Para achar mais vítimas, Bárbara criou um perfil nas redes sociais – que tem 579 seguidores.

“Alguns parentes do Jonathan me ligaram me pedindo para parar de falar mal dele, fui xingada e humilhada, mas não vou parar de denunciar. Esse homem nos deixou na falência”, diz.

Além da ruína financeira, Bárbara ainda teve o coração partido. A microempresária casou-se com o suspeito no civil, em setembro de 2021.

Nove dias antes da cerimônia religiosa, ele desapareceu com os cartões e talões de cheque em nome dela e da empresa de balões da família, um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil.

“Cheguei a registrar uma ocorrência de desaparecimento, mas quando abri o Instagram, vi ele ostentando em Paris”, contou a empresária.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. O suspeito pode responder pelo crime de estelionato. “Sobre as ocorrências de estelionato registradas em desfavor do suspeito referenciado, a Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar os fatos”, disse a corporação.

Fez vítimas na igreja

O autônomo Lucas Rezende, de 25 anos, conheceu o suspeito Jonathan Machado Lucas Nogueira na igreja evangélica, que a família deles frequentavam. No estabelecimento, Jonathan ofereceu o que seria uma boa oportunidade para investir dinheiro com contrato no cartório. Ele e o pai, o carreteiro Marcelo Santana, de 52, investiram R$ 70 mil no negócio promissor que o suspeito oferecia.

O combinado era ter uma renda de cerca de R$ 7.000 por mês com o investimento. Resultado: os dois ficaram sem o dinheiro e sem o lucro. “Vendemos uma van escolar porque o negócio era muito lucrativo. Ele tem um bom papo”, enfatizou.

O pai de Bárbara é outro que sofre com o prejuízo. O microempresário Rogério Elias Nascimento, de 59 anos, está com um desgaste ósseo e sofre com dores nas pernas. Ele teria que fazer uma cirurgia, mas não tem dinheiro. “Meu pai está tendo que conviver com dor. O que mais me entristece é que o dinheiro já estava separado para tal finalidade. Com o desgaste financeiro e emocional, minha mãe desenvolveu pressão alta e diabetes”, contou.



Fonte: O Tempo