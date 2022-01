Idoso é detido após tomar 11 doses de vacina contra Covid: ‘Coisa maravilhosa’

Um homem indiano que disse ter recebido 11 doses de vacina contra Covid-19 foi detido em um centro de saúde onde pretendia tomar a 12ª dose.

Brahmadeo Mandal, de 84 anos, revelou que conseguiu receber as doses usando diferentes carteiras de identidade e números de celular de seus parentes, de acordo com informações do jornal “The Independent”.

“O governo fez uma coisa maravilhosa”, disse ao “The New Indian Express”, explicando seu desejo de ser vacinado. Ele acrescentou que se sentia melhor após cada injeção. “Depois de tomar as doses, minhas dores no corpo desapareceram. Eu costumava ter dores nos joelhos e andava com uma bengala. Agora não. Me sinto bem”, disse Mandal à BBC.

O governo da Índia determina duas doses para os cidadãos, com doses de reforço para trabalhadores da saúde e da linha de frente e para aqueles acima de 60 anos de idade com comorbidades.

Mandal, funcionário aposentado dos Correios, disse que recebeu a primeira vacina no dia 13 de fevereiro de 2021, e depois voltou em março, maio, junho, julho e agosto. Ele explicou que usou três documentos de identificações diferentes que pertenciam a ele, como o título eleitoral, e que usou o número de celular de sua mulher.

As autoridades ordenaram uma investigação sobre o assunto, mas ao menos oito doses a ele já foram confirmadas.

Fonte: O Tempo