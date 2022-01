Menino de 6 anos é morto por bala perdida na região metropolitana do Rio

Um menino de 6 anos morreu atingido no tórax por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos e a Polícia Militar num acesso à favela da Torre, no bairro Inconfidência, em Queimados, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no fim da tarde desta quinta-feira, 6. Uma menina de 9 anos e uma adolescente de 13 também foram baleadas, mas sobreviveram.

Kevin Lucas dos Santos Silva estava na Rua Colombo quando foi atingido. Ele chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados, mas morreu. A menina de 9 anos foi atingida de raspão na perna, e uma adolescente de 13 anos também se feriu. Ambas resistiram aos ferimentos e receberam os primeiros socorros na UPA. Depois, a menina foi transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (Baixada Fluminense), e a adolescente foi para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde precisou ser submetida a cirurgia.

A Polícia Militar informou que agentes do 24º Batalhão (Queimados) foram atacados por criminosos durante um patrulhamento de rotina pelo morro da Torre, onde fica a comunidade, e se protegeram. Segundo a PM, os policiais não dispararam nenhum tiro. Moradores da região que testemunharam o confronto afirmam que os policiais também atiraram.

Fonte: O Tempo