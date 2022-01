Momento de indefinição e de nomes na mesa

Estamos chegando ao final da semana ainda sem uma novidade consistente e definitiva a respeito de um novo treinador para o Atlético. Ontem, o que não faltaram foram idas e vindas em relação à negociação com Carlos Carvalhal, o técnico português que comanda atualmente o Braga. Em questão de horas, as notícias davam conta de que o acordo tinha sido selado. Pouco tempo depois, porém, a informação é que tinha voltado atrás toda a negociação e Carvalhal ficaria até o fim da temporada no comando de seu clube atual. Eu não me surpreenderia se o assunto ainda esquentasse novamente e uma nova rodada de negociações aparecesse. Outro nome que apareceu como alternativa foi o do atual treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, que foi muito bem no tricolor cearense e levou o clube à Copa Libertadores. O Fortaleza também tem patrocínio da MRV e é um bom parceiro do Atlético. Para ter um eventual negócio será preciso uma conversa para evitar problemas na relação entre os clubes, que é muito boa. Um abraço!

Fonte: O Tempo